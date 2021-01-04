«Мы очень любили»: Цымбалюк-Романовская поделилась архивным фото с ныне покойным Джигарханяном

Бывшая жена артиста продолжает находить доказательства того, что с ней он был счастлив.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская посвятила публикацию в Instagram памяти покойного артиста Армена Джигарханяна, который несколько лет был ее мужем.

Молодая женщина словно пытается искать подтверждения того, что с ней Армен Борисович был счастлив.

В домашнем архиве Виталина Цымбалюк- Романовская нашла фото, на котором они запечатлены вместе с покойным ныне артистом. На снимке оба смеются, нарочито обнажая зубы.

«Эту фотографию мы очень любили», — написала Виталина в Instagram.

Кроме этого, под фото Цымбалюк-Романовская поделилась анекдотом, который ей рассказывал бывший покойный муж.

«Публикую здесь еще один из любимых анекдотов Армена Джигарханяна. «Парикмахер Рабинович повесился и оставил предсмертную записку: «Всех не переброешь». Как вы думаете, о чем этот анекдот?» — спросила пианистка подписчиков.

Но вместо ответа на вопрос те принялись восхищаться позитивным снимком и мужеством Виталины Романовской-Цымбалюк.

«Память не сотрешь, как бы ни хотелось, а вспоминаешь все хорошее. Тяжело, еще и люди растоптали. Держитесь, надо быть сильной», «Фото позитивное! Ничего не вернуть! Он теперь знает, кто с ним так поступил», «Я думаю, Армен был счастлив с вами, по крайней мере, видно эмоции», — прокомментировали фото поклонники пианистки.

Смотрите также