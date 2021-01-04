«Ловите летнее фото»: Бузова в футболке и мини-шортах из денима оголила плоский животик на Мальдивах

Телеведущая встретила Новый год на пляже вместе с бойфрендом Давидом Манукяном.

Пока Ксения Бородина распаковывает чемоданы по прилете на Мальдивы, ее коллега Ольга Бузова уже хвастается бронзовым загаром, полученным за несколько дней отпуска на райском острове. В отпуск поющая телеведущая прилетела накануне Нового года и встретила 2021-й на пляже, в объятиях любимого.

Очередной январский день теледива решила начать с раннего подъема. Девушка порадовалась, что им с возлюбленным даже удалось вовремя прийти на завтрак.

«Ловите летнее фото», — подписала новый снимок Бузова.

На новом кадре загорелая Ольга Бузова позирует в укороченной футболке, подчеркнувшей ее плоский животик, и мини-шортах из денима, в которых ее стройные ноги кажутся еще длиннее. Подписчики поспешили заметить:

«Красотка», «Шоколадная», «Шикарный вид и шикарна Оля», «Кайф! Как здорово просыпаться в таком красивом месте», «Супермодель», — пишут поклонники.

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