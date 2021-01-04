Есть динамика: новые подробности состояния заразившейся коронавирусом Алисы Фрейндлих

В конце декабря Алису Фрейндлих госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга с коронавирусом. Состояние 86-летней актрисы было крайне тяжелым. Таким же оно остается и по прошествии нескольких дней, однако врачам удалось добиться положительной динамики. Ей разрешили делать дыхательные упражнения. Об этом сообщает «Пятый канал».

Напомним, что в канун нового года Фрейндлих попала в реанимацию с 36-процентным поражением легких. Также в больнице находятся ее дочь и внучка, у которых тоже выявлен положительный тест на Covid-19.

Кроме того, 4 января стало известно, что в больницу с коронавирусом попал Олег Басилашвили. Состояние актера оценивается как стабильное. Об этом рассказала его дочь Ксения.

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