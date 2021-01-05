«Есть купальник или нет»: Полина Гагарина кокетливо прикрылась шляпкой, обнажив роскошное тело

Известная исполнительница Полина Гагарина пару дней назад сменила локацию. Из холодной Москвы певица вместе с детьми отправилась на берега Индийского океана и уже нежится на пляже одного из островов Мальдивского архипелага. Первый же снимок, которым звезда поделилась в Instagram, разволновал ее поклонников.

Полина Гагарина позирует на пляже, прикрыв соломенной шляпкой свое тело. При этом прекрасно видны ее роскошные длинные ноги, красивые плечи и декольте.

«Думайте сами, решайте сами, есть купальник или нет», — игриво обратилась Полина Гагарина к поклонникам.

Для них ответ был слишком очевиден.

«Конечно, есть, вы же не Волочкова», «Все так гармонично, что не важно», «Какая стройняшка, даже в шляпку поместилась вся», «Конечно есть. Следы от моря ведут», «Как с картинки», — высказываются подписчики певицы.

Стоит отметить, что на Мальдивах Полина Гагарина отдыхает не только в компании своих детей. Эту поездку певицы вполне можно считать романтическим путешествием. Рядом со звездой ее новый возлюбленный.

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По некоторым данным, у Полины Гагариной роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

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