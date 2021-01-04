«Это Гарик что ли на колено встал?»: Яна Кошкина в полупрозрачном платье показала выдающуюся грудь

Телеведущая зажгла в новогоднюю ночь на вечеринке в Дубае.

Яна Кошкина, как и многие другие звезды российского шоу-бизнеса, решила встретить новый год в Дубае. Там же праздничные каникулы проводят Наталья Рудова, Анастасия Решетова, Лолита, Александр Ревва с семьей и многие другие.

Соведушая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» в новогоднюю ночь работала. В своем Instagram эффектная брюнетка поделилась серией снимков, на которых Яна позировала в эффектном сияющем полупрозрачном платье в пол, блеснув пышной грудью.

«Наша новогодняя ночь 2021. И вела, и пела, и плясала… Сейчас только добралась до фото и прям поразилась, ну какая же талантливая, однако. P.S. Пожалела вас, не стала выкладывать видео песенное, в разгар ночи снятое», — написала Кошкина.

На других фото перед Яной склонив колено, стоял мужчина, в котором фанаты узнали Гарика Мартиросяна. Был ли это на самом деле резидент «Камеди Клаб», остается тайной.

«Секси! Огонь! Это Гарик что ли на колено встал?», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Кошкиной приписывали роман с Мартиросяном. Но на защиту юмориста встала его жена – Жанна Левина-Мартиросян.

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