«Люблю быть готовым за минут 5-10»: Евгений Петросян впервые за долгое время вышел на сцену

Популярный артист юмористического жанра, 75-летний Евгений Петросян накануне выступил с сольным концертом в Москве. Мероприятие стало первым после продолжительной паузы. Из-за пандемии коронавируса Евгений Ваганович не появлялся перед своими поклонниками долгих десять месяцев.

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Перед тем, как выйти на сцену, Евгений Петросян сделал фото на память и поделился им со своей аудиторией в Instagram.

«Вчера, перед моим сольным концертом. Первым за десять минувших месяцев. Люблю быть готовым минут за 5-10, посидеть, сосредоточиться», — написал под снимком Евгений Ваганович.

Мэтр добавил, что в такие минуты его не стоит отвлекать, можно, разве что только сфотографировать.

Стоит отметить, что для сольного выступления Евгений Ваганович выбрал потрясающий образ. Народный артист позирует в стильном костюме песочного цвета в мелкую клетку, с неизменной бабочкой цвета марсала.

Поклонники Евгения Петросяна пришли в восторг от его внешнего вида, отметив, как он похорошел за последнее время.

«Костюм вас молодит, а туфли просто шик, молодец ваша жена», «Вы прям расцветаете день ото дня, как весенняя роза», «Как денди лондонский одет», «Какой вы стильный!», «Шикарный, шикарный мужчина! Костюм отпадос!» — делают комплименты Евгению Вагановичу почитатели его таланта.

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