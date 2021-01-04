«Никогда не брошу камень в отца»: дочь Владимира Коренева высказалась о его внебрачном ребенке

Как отметила Ирина, они эту тему в семье никогда не обсуждали.

Дочь звезды картины «Человек-амфибия» Владимира Коренева Ирина заявила, что не собирается осуждать отца за романы на стороне, если они, конечно, у него были.

Как известно, в 2016 году некая Наталья Иванова пришла на одно из шоу на телевидении и стала утверждать, что ее дочь Евгения Харькова была рождения от Коренева во время их бурного, но быстрого романа в одном из санаториев. Тайну женщина хранила на протяжении 43 лет.

«Мы посмотрели эту передачу и тут же забыли. Если это и правда, я никогда не брошу камень в отца. И почему ни эта внебрачная дочь, ни ее мама к нам не пришли, а сразу отправились на телевидение? Неужели им пиар нужен, или деньги хорошие заплатили, чтобы так опозориться?» Ирина Коренева

Как отметила Ирина, для ее отца семья была всегда на первом месте. А за длинную жизнь могло случиться все, что угодно.

Напомним, что Владимир Коренев ушел из жизни в возрасте 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус, сообщает «Комсомольская правда».

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