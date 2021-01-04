«Нестареюще красив и юношески страстен»: Маргарита Симоньян публично обратилась к Тиграну Кеосаяну

Журналистка посвятила мужу трогательные строки в день его рождения.

Известный режиссер Тигран Кеосаян четвертого января отмечает юбилей. Тиграну Эдмондовичу исполнилось 55 лет. Супруга режиссера, известная журналистка Маргарита Симоньян одной из первых публично поздравила Кеосаяна с прекрасной датой.

Звезда посвятила мужу несколько трогательных строк, опубликовав их в своих соцсетях. Маргарита Симоньян перечислила качества Тиграна Кеосаяна, давая понять, что именно за них она обожает своего мужа, а их дети – отца.

Журналистка назвала супруга добрым, жалостливым, милосердным, чувствительным и очень веселым человеком, умеющим прощать и понимать. А еще она считает виновника торжества невероятно красивым и страстным мужчиной.

«Ты нестареюще красив и юношески страстен. Ты не знаешь, а я знаю. С днем рождения, любимый!» — написала Маргарита Симоньян.

Напомним, Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян вместе уже без малого десять лет. У пары трое детей. В браке с актрисой Аленой Хмельницкой у Тиграна Кеосаяна родились две дочери. Интересно, что режиссер сумел подружить двух своих женщин.

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Алена и Маргарита прекрасно общаются. Хмельницкая часто бывает на праздниках в новой семье бывшего мужа.

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