«Все оделись радужно и ярко»: Нетребко появилась в театре в блузе с разноцветными пайетками и юбке плиссе

Новогодние каникулы звезда мировой оперы Анна Нетребко проводит в России. Певица уже посетила ледовое шоу Евгения Плющенко, побывала в сказочной деревне «Берендеево царство» в Серпухове, где прокатилась на тройке, а также погуляла по заснеженному лесу.

Вернувшись в город, Нетребко отправилась в театр. Вместе с сыном Тьяго они выбрали мюзикл «Садко в подводном царстве» в театре им.Рюминой. Компанию диве составили подруги с детьми.

«Все оделись радужно и ярко», — показала Нетребко свой наряд перед началом спектакля.

Анна Нетребко облачилась в яркий наряд, состоящий из блузы с разноцветными пайетками и юбки плиссе ультрамаринового цвета. Певица обожает ярко и стильно одеваться, поэтому в ее гардеробе много вещей подобных оттенков. Кстати, на ледовом шоу Нетребко красовалась в шубке из эко-меха ярко-синего цвета.

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