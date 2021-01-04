Олег Басилашвили экстренно госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга с женой и дочкой

Актер Олег Басилашвили вместе с женой и дочерью подхватил коронавирус и был доставлен в одну из клиник Санкт-Петербурга. Все спектакли в БДТ имени Товстоногова с его участием до конца января не состоятся. Актер служит в данном театре уже почти 60 лет.

Отметим, что Басилашвили на протяжении последних нескольких месяцев не выходил из дома. Он боялся, как раз подхватить коронавирус. Ситуация усугубляется тем, что у актера хроническая болезнь легких. Не исключено, что вирус принес в дом кто-то из его родных, с которыми он общался, сообщает «МК».

Напомним, что Олегу Басилашвили в сентябре прошлого года исполнилось 86 лет. Он народный артист СССР.

Первой женой Басилашвили была актриса Татьяна Доронина. В браке они были с 1955 по 1963 год. Вторая жена звезды – журналист Галина Мшанская. От нее у него две дочери – Ольга и Ксения. У младшей из дочерей двое детей. Внук и внучка Олега Басилашвили.

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