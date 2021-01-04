Лайкал фото в соцсетях: Исхаков был в отличных отношениях с нынешним бойфрендом Гагариной

Еще в 2019 году модный фотограф дружил с саунд-продюсером.

Бывший муж певицы Полины Гагариной модный фотограф Дмитрий Исхаков был когда-то в прекрасных отношениях с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Именно этого человека приписывают в нынешние бойфренды исполнительницы, с которым она весело проводит время на Мальдивах.

На кадрах в Instagram в 2019 году можно заметить, что Исхаков лайкал фотографии Чиняева. Из этого напрашивается вывод, что они дружили и никаких проблем в отношениях между ними не было.

Между тем недавно Исхаков говорил, что не хочет, чтобы его дочь Мия летала с мамой и малознакомым мужчиной за рубеж. Именно этим он обосновывал свое нежелание выпускать трехлетнего ребенка за границу.

Впрочем, Полина Гагарина нашла способ увезти ребенка на Мальдивы. Сейчас с Чиняевым, который старше ее на 15 лет, они снимают шикарную виллу за 300 тысяч рублей в сутки. Также звезда выкладывает красивые фотографии с курорта.

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