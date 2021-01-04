«Не судите строго»: Исхаков после отъезда на Мальдивы Гагариной с их дочкой нарисовал Литвинову

Как отметил модный фотограф, он совершенно неожиданно открыл в себе интерес и любовь к рисованию.

Модный светский фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram похвастался рисунком актрисы Ренаты Литвиновой. Судя по всему, бывший муж Полины Гагариной осваивает новые направления в своей творческой деятельности. Надо признать, что рисунок получился на загляденье.

«Друзья, совершенно неожиданно открыл в себе интерес и любовь к рисованию. Не судите строго. Рисовал часа четыре».

Дмитрий Исхаков

«Отлично получилось. Рената оценила интересно ваш рисунок?» «Талантливый человек – талантлив во всем. Это про вас, Дмитрий. Отличный рисунок. Вы прекрасно рисуете», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что бывшая жена фотографа певица Полина Гагарина не так давно уехала отдыхать на Мальдивы со своим новым возлюбленным саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Причем Исхаков был против, чтобы исполнительница вывозила из страны их общую дочь. Впрочем, каким-то образом певице удалось увезти Мию на Мальдивы, несмотря на запреты бывшего супруга.

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