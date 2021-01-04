«Могло быть хуже»: Светлана Бондарчук заметно поправилась за новогодние праздники

Вернувшаяся в канун Нового года с отдыха на Мальдивах, Светлана Бондарчук с радостью предалась прелестям и красотам настоящей русской зимы. Праздничные дни звезда проводит в невероятно роскошном месте, туристической деревне Верхние Мандроги под Санкт-Петербургом. Заснеженный лес, зимние забавы, рядом близкие люди – что еще нужно для прекрасного отдыха в новогодние дни.

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Да! Вкусная еда, разумеется. Она тоже в наличии и в больших объемах. В итоге, Светлана Бондарчук, обладающая идеальными формами, призналась, что за первые дни наступившего года изрядно подпортила фигуру.

«Плюс два килограмма за четыре дня, — поделилась блондинка в Instagram. — Могло быть хуже. А у вас как дела?»

Подписчики Светланы Бондарчук признались, что с килограммами дела обстоят примерно также, как и у нее.

«На весы не встаю, но морщин меньше», «Временно не взвешиваюсь. Весы убрала подальше под кровать», — отозвались фолловеры звезды.

Одна из поклонниц предположила, от чего именно могла набрать лишние килограммы Светлана Бондарчук, и та подтвердила правильность этой версии.

«В Мандрогах необыкновенно вкусные фирменные пирожки с морошкой и т.д., правда, не знаю, работают ли они зимой», — написала девушка.

«Все работает! Вкусно нереально!» — ответила ей Бондарчук.

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