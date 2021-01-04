«Ты прекрасна, как цветок»: Оболенцева в вязаном зеленом купальнике похвасталась идеальной фигурой

Светская львица Надежда Оболенцева в Instagram порадовал своих подписчиков красивой фотографией с отдыха, на которой она запечатлена в вязаном зеленом купальнике. Надо отметить, что у нее просто идеальная фигура. Это отметили и ее многочисленные поклонники.

«Ты прекрасна как цветок», «Обожаем. Вот это огонь», «Какая роскошная девушка. Всем бы так прекрасно выглядеть», «Настоящая русская красотка. Просто идеал красоты», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Надежда Оболенцева несколько раз неудачно выходила замуж. Последним ее супругом был популярный режиссер Резо Гигинеишвили. Правда, этот брак не продержался и года.

Позже звезда, которая родилась в состоятельной семье, отмечала, что она никогда не станет жить с мужчиной, если между ними не осталось никаких чувств. При этом она верит, что сможет встретить на своем пути настоящую любовь.

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