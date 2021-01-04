«Еще красивее, чем обычно»: жена Малинина прогулялась по пустынному Лондону в меховой шубке и джоггерах

58-летняя Эмма Малинина подбирает каждый свой аутфит в соответствии с трендами.

Александр и Эмма Малинины встретили Новый год в столице Великобритании – здесь учится их 20-летняя дочка Устинья. Для праздничной ночи 58-летняя светская львица выбрала приталенное платье-миди цвета Барби.

Первые дни нового года Александр и Эмма много гуляют по Лондону. Прогулки муж с женой совершают регулярно, и светская львица заметила, что сейчас город преобразился до неузнаваемости. И дело не в новогоднем оформлении.

«Из-за пандемии Лондон сейчас необычайно тихий и еще красивее, чем обычно! Можно часами без суеты гулять по пустынным улицам и разглядывать невероятную архитектуру. Что мы с удовольствием и делаем!», — рассказала жена Малинина в своем микроблоге.

Эмма Малинина для очередной прогулки по европейской столице облачилась в меховой полушубок голубовато-серого оттенка, джоггеры с этническим принтом и кроссовки. Завершила стильный ансамбль небольшая сумочка Dior через плечо.

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