«Спасибо, Богиня»: Алла Пугачева в восторге от творчества дочери Любы Успенской

Дочь звезды шансона Любови Успенской Татьяна, как известно, занимается творчеством. Девушка пишет картины в своеобразной манере и сочиняет стихи. Своим новым творением Татьяна Плаксина поделилась в Instagram. Наследница Успенской разместила изображение бабочки, а под ним написала несколько прекрасных строк.
«Не спрашивай, откуда я взялась,
Я не скажу, откуда появилась.
Я песни больше молча не пою,
Я в бабочку внезапно превратилась!
Одежда разрисована моя,
И радужных тех красок не осталось.
Под силу только нежный взмах крыла,
Чтоб снова я ушла и не прощалась», — поделилась Татьяна Плаксина.
Одной из первых на пост талантливой девушки отреагировала Алла Пугачева. Примадонна в комментариях оставила смайлики, обозначающие восторг. Знаменитость дала понять, что она восхищена произведением Татьяны.
Плаксина тут же дала ответ Алле Борисовне. Она поблагодарила звезду за внимание к ней.
«Спасибо, Богиня!» — написала Татьяна Плаксина.
Обычные подписчики девушки признались, что им тоже очень понравились ее стихи. Они рады еще и тому, что в картинах Татьяны появились яркие краски. Для них это знак того, что она выздоравливает.
Напомним, в новогоднюю ночь произошло важное событие — Плаксина помирилась со своей мамой Любовь Успенской после затяжной ссоры.
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