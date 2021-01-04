«Спасибо, Богиня»: Алла Пугачева в восторге от творчества дочери Любы Успенской

Дочь звезды шансона Любови Успенской Татьяна, как известно, занимается творчеством. Девушка пишет картины в своеобразной манере и сочиняет стихи. Своим новым творением Татьяна Плаксина поделилась в Instagram. Наследница Успенской разместила изображение бабочки, а под ним написала несколько прекрасных строк.

«Не спрашивай, откуда я взялась,

Я не скажу, откуда появилась.

Я песни больше молча не пою,

Я в бабочку внезапно превратилась!

Одежда разрисована моя,

И радужных тех красок не осталось.

Под силу только нежный взмах крыла,

Чтоб снова я ушла и не прощалась», — поделилась Татьяна Плаксина.

Одной из первых на пост талантливой девушки отреагировала Алла Пугачева. Примадонна в комментариях оставила смайлики, обозначающие восторг. Знаменитость дала понять, что она восхищена произведением Татьяны.

Плаксина тут же дала ответ Алле Борисовне. Она поблагодарила звезду за внимание к ней.

«Спасибо, Богиня!» — написала Татьяна Плаксина.

Обычные подписчики девушки признались, что им тоже очень понравились ее стихи. Они рады еще и тому, что в картинах Татьяны появились яркие краски. Для них это знак того, что она выздоравливает.

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Напомним, в новогоднюю ночь произошло важное событие — Плаксина помирилась со своей мамой Любовь Успенской после затяжной ссоры.

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