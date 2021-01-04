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«Спасибо, Богиня»: Алла Пугачева в восторге от творчества дочери Любы Успенской

Примадонна отреагировала на стихи и рисунок Татьяны Плаксиной.

«Спасибо, Богиня»: Алла Пугачева в восторге от творчества дочери Любы Успенской
Алла Пугачева. Фото: Владимир Веленгурин/«Комсомольская правда»

Дочь звезды шансона Любови Успенской Татьяна, как известно, занимается творчеством. Девушка пишет картины в своеобразной манере и сочиняет стихи. Своим новым творением Татьяна Плаксина поделилась в Instagram. Наследница Успенской разместила изображение бабочки, а под ним написала несколько прекрасных строк.

«Не спрашивай, откуда я взялась,
Я не скажу, откуда появилась.
Я песни больше молча не пою,
Я в бабочку внезапно превратилась!
Одежда разрисована моя,
И радужных тех красок не осталось.
Под силу только нежный взмах крыла,
Чтоб снова я ушла и не прощалась», — поделилась Татьяна Плаксина.

Одной из первых на пост талантливой девушки отреагировала Алла Пугачева. Примадонна в комментариях оставила смайлики, обозначающие восторг. Знаменитость дала понять, что она восхищена произведением Татьяны.

Плаксина тут же дала ответ Алле Борисовне. Она поблагодарила звезду за внимание к ней.

«Спасибо, Богиня!» — написала Татьяна Плаксина.

Рисунок и стихи дочери Любы Успенской
Татьяна Плаксина поблагодарила Аллу Пугачеву, назвав ее богиней. Фото: instagram.com/tatiana_plaksin_/

Обычные подписчики девушки признались, что им тоже очень понравились ее стихи. Они рады еще и тому, что в картинах Татьяны появились яркие краски. Для них это знак того, что она выздоравливает.

Напомним, в новогоднюю ночь произошло важное событие — Плаксина помирилась со своей мамой Любовь Успенской после затяжной ссоры.

Люба Успенская и ее дочь Татьяна

Люба Успенская и ее дочь Татьяна. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

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