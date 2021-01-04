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Промоутер Евгений Морозов рассказал, почему Верка Сердючка не выступает в России

По словам организатора фестиваля «Парус», повлияли отношения между Россией и Украиной.

Промоутер Евгений Морозов рассказал, почему Верка Сердючка не выступает в России
Верка Сердючка. Фото: Globallookpress.com

Промоутер Евгений Морозов, который организовал фестиваль «Парус» в Дубае, объяснил, почему в России в последние годы практически перестал появляться известный украинский певец Андрей Данилко, которого многие знают под псевдонимом Верка Сердючка.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

«Почему Сердючка пропала? Тут все-таки повлияли отношения между Россией и Украиной. Многие украинские музыканты меньше стали выступать за пределами своей страны».

Евгений Морозов

Как отметил Морозов, у Верки Сердючки большой состав танцоров. Она находит возможность содержать свой коллектив в такие непростые времена.

По словам Морозова, на фестивале «Парус» на одной сцене с Филиппом Киркоровым выступала украинская исполнительница Ольга Полякова. После она прилетела на родину в Киев и подверглась травле в соцсетях. Ее обвинили в том, что она вышла на одну сцену с россиянином, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что на фестивале «Парус», который проходит в Дубае, собираются многие звезды отечественной эстрады. В этом году публику радовали такие исполнители, как Стас Михайлов, Леонид Агутин и некоторые другие.

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Андрей ДанилкоВерка СердючкаЕвгений МорозовОльга ПоляковаФилипп Киркоров