Промоутер Евгений Морозов рассказал, почему Верка Сердючка не выступает в России

По словам организатора фестиваля «Парус», повлияли отношения между Россией и Украиной.

Промоутер Евгений Морозов, который организовал фестиваль «Парус» в Дубае, объяснил, почему в России в последние годы практически перестал появляться известный украинский певец Андрей Данилко, которого многие знают под псевдонимом Верка Сердючка.

«Почему Сердючка пропала? Тут все-таки повлияли отношения между Россией и Украиной. Многие украинские музыканты меньше стали выступать за пределами своей страны». Евгений Морозов

Как отметил Морозов, у Верки Сердючки большой состав танцоров. Она находит возможность содержать свой коллектив в такие непростые времена.

По словам Морозова, на фестивале «Парус» на одной сцене с Филиппом Киркоровым выступала украинская исполнительница Ольга Полякова. После она прилетела на родину в Киев и подверглась травле в соцсетях. Ее обвинили в том, что она вышла на одну сцену с россиянином, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что на фестивале «Парус», который проходит в Дубае, собираются многие звезды отечественной эстрады. В этом году публику радовали такие исполнители, как Стас Михайлов, Леонид Агутин и некоторые другие.

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