«Скажите, что это не он»: Степа Меньщиков поделился фото с заметно постаревшим Вячеславым Зайцевым

Экс-участник «Дома-2»встретился с легендарным кутюрье в его Доме моды.

Бывший участник «Дома-2», шоумен Степан Меньщиков в первые дни нового года получил уникальную возможность лично встретиться и поздравить с праздниками легендарного модельера Вячеслава Зайцева. Несмотря на то, что 82-летний Вячеслав Михайлович страдает тяжелым недугом и давно не выходит в свет, он продолжает работу. Степан Меньщиков как раз и был приглашен в офис к знаменитому кутюрье.

больше по теме «Никто не остался равнодушным»: страдающий болезнью Паркинсона Зайцев появился на публике

После этой встречи экс-участник «Дома-2» разместил в Instagram совместный снимок с мэтром, вероятно, получив на это его разрешение.

«Дорогой Вячеслав Михайлович, поздравляем вас с Новым годом! Желаем крепкого здоровья и чтобы в наступившем году о ваших прекрасных проектах узнали миллионы и молодых людей во всем мире!» — написал в Instagram Степан Меньщиков.

Шоумен поблагодарил мэтра за его талант и выразил надежду на продолжение сотрудничества с ним.

Подписчики Степы Меньщикова поддержали Вячеслава Зайцева, пожелав ему здоровья. Правда, некоторые признались, что не узнали в мужчине на снимке известного мастера.

«Сильно постарел, несколько лет назад вел программу, еще молод был, дай бог ему здоровья», «Ну неееееет. Скажите, что это не он», — высказываются под постом Степана.

«Не понял? Мастеру восьмидесятка! Ты не мороси!» — ответил Меньщиков.

Смотрите также