«Мои две крошки»: Алена Ашмарина из «Дома-2» показала новорожденных дочерей

Многодетная мама поделилась первым снимком близнецов и раскрыла детали их появления на свет.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Ашмарина второго января стала многодетной мамой. На свет появились две ее дочери-близняшки. Дома маму с сестренками ждут еще две старшие дочери Алены – Патрисия и Алиса.

Алена Ашмарина поделилась в Instagram первым фото своих новорожденных малышек. Под снимком она раскрыла детали их появления на свет, заявив, что рожала сама, хотя ранее предполагалось, что врачи проведут Алене операцию кесарева сечения.

«Мои две крошки. Как мы их все ждали! Я родила сама двоих дочек, даже без анестезии!» — поделилась молодая мама.

Алена Ашмарина добавила, что роды длились всего два часа, и иначе, как чудом такое легкое появление на свет близнецов она назвать не может. Экс-участница «Дома-2» поблагодарила врачей, которые помогали ей во время родов.

«Со мной принимали роды человек десять, все как единый механизм!» — уточнила Алена Ашмарина.

Сейчас молодая мама вместе с двойняшками находится в клинике под наблюдением врачей и принимает поздравления с пополнением в семье.

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