«У нее высокий гонорар»: промоутер объяснил, почему Пугачева не выступает на фестивале «Парус»

Промоутер и организатор музыкального фестиваля «Парус», который проходит в Дубае, Евгений Морозов, объяснил, почему к ним на фестиваль ни разу не приехала примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

«Несколько лет назад были мысли о том, чтобы, возможно, пригласить Аллу Борисовну, но экономически сложно очень. Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар».

Евгений Морозов

Как отметил Морозов, у Примадонны сейчас нет постоянного музыкального коллектива. Для нее выступить в Дубае — большой и долгий процесс. По словам промоутера, чуть меньше двух лет назад звезда делала свой концерт в Москве. Она готовилась к нему несколько месяцев. Специально готовила коллектив музыкантов. Как сказал Морозов, собирать ради одного концерта в Дубае целую команду слишком дорогостоящий процесс, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно Морозову удалось провести, несмотря на пандемию, фестиваль «Парус» в Дубае. Перед публикой выступали такие звезды, как Стас Михайлов, Леонид Агутин, Филипп Киркоров и другие.

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