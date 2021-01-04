Полина Гагарина с новым возлюбленным сняла на Мальдивах виллу за 300 тысяч рублей в сутки

Звезда, судя по всему, решила не экономить на отдыхе.

Певица Полина Гагарина и ее новый возлюбленный, 48-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев, сняли на Мальдивах шикарную виллу при отеле Anantara Kihavah Maldives Villas. Здесь все номера исключительно класса люкс. Стоимость виллы звезде и ее бойфренду обходится в триста тысяч рублей в сутки.

Ранее звезда отмечала, что на отдыхе экономить в новогодние праздники не будет. Она мечтала провести новогодние каникулы подальше от суеты на южном берегу.

О новом мужчине Полины Гагариной не так много информации. Он ведет непубличный образ жизни. Работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной он сотрудничает со многими другими артистами – группой «Дискотека Авария», Эмином, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Кстати, у мужчины есть двое детей от предыдущего брака, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что бывший муж Полины Гагариной модный фотограф Дмитрий Исхаков был резко против, чтобы звезда увозила на Мальдивы их общую дочь трехлетнюю Мию. Впрочем, певица каким-то способом обошла запреты.

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