Борис Моисеев летом уедет в Майами, где его ждет бывшая возлюбленная Адель Тодд

Концертный директор музыканта Бориса Моисеева Сергей Горох заявил, что его подопечный ближе к лету уедет на время из России. Первым делом артист отправится в свою любимую Юрмалу. В латвийском городе у него, как известно, есть своя квартира.

Далее в планах у Бориса Моисеева отбыть в американский Майами. В США, где обожают проводить время российские звезды, его с нетерпением ждет бывшая возлюбленная бизнесвумен Адель Тодд. Вместе они часто гуляют вдоль океана и даже занимаются йогой.

По словам Сергея Гороха, сейчас с Борисом Моисеевым все в порядке. При этом появляться на публике музыкант не спешит.

Напомним, что Борис Моисеев около десяти лет назад перенес инсульт. Его состояние на протяжении долгого времени вызывало беспокойство у фанатов. К счастью, самое страшное, судя по всему, уже позади. Моисеев в последние годы неплохо себя чувствует, сообщает «Собеседник».

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