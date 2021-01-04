СМИ: Полина Гагарина закрутила роман с саунд-продюсером, который старше ее на 15 лет

Судя по всему, певица недолго была одинока после расставания с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Певица Полина Гагарина, по слухам, закрутила роман с саунд-продюсером ChinKong 48-летним Владимиром Чиняевым. Во всяком случае, именно на это указывают фотографии с мальдивского пляжа, где вместе, по предварительной информации, отдыхает парочка. Отметим, что мужчина на 15 лет старше звезды.

Кстати, слухи о романе Гагариной и Чиняева ходили еще летом прошлого года. Тогда звездную парочку вместе застукали на веранде одного из столичных кафе. Как известно, Гагарина и Чиняев сотрудничают на протяжении долгого времени. Они вместе создали несколько треков. Возможно, во время работы между ними и вспыхнули чувства.

Добавим, что модный фотограф Дмитрий Исхаков, бывший муж певицы, был резко против, чтобы его дочь от Гагариной Мия покидала территорию России. По его словам, девочка с трудом переносит длительные перелеты. Кроме того, он отмечал, что совсем не знает нового мужчину исполнительницы и боится отпускать дочь с незнакомым человеком в другую страну.

Впрочем, Гагариной каким-то образом удалось на частном джете вывезти наследницу из страны на Мальдивы. Сейчас она с детьми и Чиняевым нежится на жарком солнышке, сообщает «СтарХит».

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