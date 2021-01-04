«В этот день не стало моего папы»: Алферова поделилась редким кадром с Абдуловым из цирка

Легендарный актер ушел из жизни в начале 2008 года.

Актриса Ксения Алферова в Instagram почтила память легендарного советского актера Александра Абдулова, который ушел из жизни в начале 2008 года. Она разместила снимок, на котором сидит в цирке рядом со звездой. При этом на фотографии Ксении Алферовой примерно десять лет. Кадр сделан в восьмидесятых годах прошлого века.

«Не люблю третье января. В этот день не стало моего папы». Ксения Алферова

«Светлая память рабу божьему Александру», «Талантливый был актер и человек», «Замечательный актер. Мы все выросли на его ролях и фильмах», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ксения Алферова появилась на свет в 1974 году в болгарской Софии. Ее мать — известная актриса Ирина Алферова. Отец – болгарский дипломат Бойко Гюров. Впоследствии Ксения Алферова была удочерена Александром Абдуловым. Это случилось после того, как он женился на ее матери. Актриса всегда считала Абдулова своим отцом. Она его безумно любила при его жизни.

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