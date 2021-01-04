Втягивала щеки, быстро моргала: Полину Гагарину на «Камеди Клаб» поразил странный нервный тик

Певица Полина Гагарина странно себя вела во время новогоднего эфира на «Камеди Клаб», где она была ведущей в паре с шоуменом Тимуром Родригезом. На сцене звезду поразил странный нервный тик.

На кадрах записи, появившейся на Ютубе, можно увидеть, что лицо исполнительницы каким-то странным образом менялось, когда она находилась на сцене. Сначала Гагарина начала втягивать щеки, затем быстро моргать. После этого у нее вдруг со стремительной скоростью забегали глаза, и она начала пугающе улыбаться.

Напомним, что Полина Гагарина в минувшем году развелась со своим мужем фотографом Дмитрием Исхаковым. Не так давно она улетела вместе с детьми отдыхать на Мальдивы. Компанию ей, предположительно, составил новый возлюбленный.

больше по теме Полина Гагарина выиграла миллион рублей в государственной лотерее Певица в этот момент была на седьмом небе от счастья.

Отметим, что Дмитрий Исхаков был резко против, чтобы его дочь Мия от певицы улетала из страны. Однако Гагариной каким-то образом удалось обойти закон и на частном джете вывезти наследницу из России.

Смотрите также: