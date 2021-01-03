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Леди в белом: 71-летняя Пугачева на прогулке показала себя без макияжа на редком селфи

Примадонна поздравила поклонников в Сети с Новым годом.

Леди в белом: 71-летняя Пугачева на прогулке показала себя без макияжа на редком селфи
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Жена Максима Галкина, 71-летняя Алла Пугачева редко ведет свой микроблог в Instagram, в отличие от мужа. Но время от времени делится с пользователями в Сети своими селфи. На свежем фото Примадонна позирует без макияжа. Она вышла на прогулку по зимнему саду, утеплившись в белый пуховик с капюшоном.

«С Новым годом!» — поздравила поклонников легенда эстрады.

Поклонники поблагодарили любимицу за поздравление и в ответ пожелали ей благополучия в наступившем году. А также отметили, как свежо выглядит Примадонна:

«Как в сказке детской, классно, про Герду и Кая – Снежная Королева», «С Новым годом, Алла Борисовна», «Аллочка, вы огонь!, «Солнце наше, будьте здоровы и счастливы», «Счастливая и красивая», «Как же вы прекрасно выглядите!!! Лучшая!» — пишут фолловеры.

Новый год Алла Пугачева и Максим Галкин отметили в кругу близких друзей за большим столом. Под бой курантов все вместе звезды загадали желание, а после отправились на фейерверк. Продолжилось празднование танцами до самого утра.

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