Глазами любимого: жена Цекало в голубом мини-бикини похвасталась внушительными формами

Четвертая жена 59-летнего Александра Цекало, 29-летняя модель, художница Дарина Эрвин обладает роскошной фигурой, от которой муж без ума. Он готов любоваться своей второй половинкой, кажется, круглыми сутками. Что он и делает, фотографируя любимую на побережье океана, куда супруги отправились отдыхать сразу после встречи Нового года.

На снимке, которым поделилась Эрвин в микроблоге, жгучая брюнетка позирует мужу в голубом мини-бикини. Купальник едва приходится по размеру красавице, но нисколько не портит общей картины – пышные формы и осиная жены Цекало выглядят впечатляюще.

Кстати, многие отечественные звезды на новогодние каникулы отправились в жаркие страны, как Цекало с Эрвин. Например, Ольга Бузова и Давид Манукян наслаждаются обществом друг друга на Мальдивах, откуда телеведущая шлет поклонникам приветы в виде снимков в бикини.

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