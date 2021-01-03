«Осознанно и трепетно»: замужняя Арзамасова в пуховике с меховым капюшоном позировала среди гирлянд

Актриса из ситкома «Папины дочки» рассказала, как она обычно загадывает новогоднее желание.

В прошлом 2020 году Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, поздравляя молодоженов с этим важным событием в их жизни, подметил, что следующей остановкой после ЗАГСа непременно должен стать роддом. К слову, у постановщика ледовых шоу уже есть взрослый 16-летний сын Мартин. Юноша в прекрасных отношениях с новоявленной мачехой. Да и разница в возрасте у них не значительная — всего девять лет.

На личной страничке в Instagram Елизавета Арзамасова поделилась свежим снимком, представ в пуховике с меховым капюшоном. При этом актриса рассказала, как она загадывает желание в новогоднюю ночь. Возлюбленная Ильи Авербуха позировала среди уличных гирлянд.

Кстати, Лиза Арзамасова вместе со своим мужем постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом находится в Сочи. Актриса из ситкома «Папины дочки» уже делилась в Instagram свежими кадрами своего путешествия, успев позавтракать на свежем воздухе.

«Загадывать желания под бой курантов — особенно нежная новогодняя традиция!! Каждый год мы знаем, что будем это делать и никогда-никогда не готовимся заранее… Нет такого, чтобы список желаний продумать, отрепетировать — помещается ли он в этот короткий отрезок времени, — всегда на эмоциях, всегда сумбурно, всегда мысли скачут. Видимо, мироздание и так знает, чего мы хотим на самом деле, наступило ли время делать нам подарки. В одном я уверена: в этом году большинство людей желали себе и близким здоровья — осознанно и трепетно, как единственной драгоценности», — отметила актриса.

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