Модная спортсменка: Лиза Галкина пришла на физкультуру в бежевой футболке и легинсах с лампасами

Алла Пугачева и Максим Галкин развивают своих семилетних двойняшек Гарри и Лизу всесторонне. Дети не только посещают творческие занятия, но и тренировки в спортзале. Звездный папа показал одно из упражнений, которые выполняют дети на физкультуре под присмотром тренера.

На тренировку Лиза Галкина, как и подобает юной моднице, пришла в трендовом комплекте. Девочка выбрала бежевую гамму в одежде, облачившись в футболку и легинсы с лампасами.

К слову, модные полоски на брючинах дочка Пугачевой обожает – Лизу часто можно заметить в джинсах, брюках, а теперь и спортивных тайтсах с этим декоративным элементом. Лампасы, как неоднократно подчеркивала Эвелина Хромченко, сейчас на пике популярности.

Добавим, что младшая дочка Аллы Пугачевой растет настоящей модницей. Она любит устраивать дома дефиле, выгуливая не только свой, но и мамин гардероб. Также на ее счету – участие в настоящих модных показах детской коллекции одежды Галины Юдашкиной.

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