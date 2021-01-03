Новый год в Сочи: Арзамасова в объемном пальто показала свой завтрак на свежем воздухе

В декабре Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали мужем и женой. Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов в присутствии самых близких людей, поэтому их свадьба стала сюрпризом для многих. В Новый год новоиспеченная семья улетела в Сочи, именно там 47-летний фигурист задействован в постановках ледовых шоу. А его молодая жена тем временем наслаждается моментами отдыха. И фанатам в Instagram не забывает об этом рассказывать.

В микроблоге Лиза опубликовала видео, на кадрах которого позировала в объемном пальто за столом. 25-летняя актриса показала свой завтрак на свежем воздухе под теплыми лучами южного солнца.

Напомним, что популярность Арзамасовой принесла роль в сериале «Папины дочки», который вышел на экраны в 2007 году.

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