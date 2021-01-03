Сочные формы: Рудова исполнила зажигательный танец в бикини, задорно блеснув округлой грудью

Одна из самых популярных блондинок – актриса Наталья Рудова встретила новый год в Дубае. Компанию ей составила экс-возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. В Эмираты девушки улетели на частном самолете в канун праздника, а теперь наслаждаются теплым морем и ярким солнцем.

Моментами отдыха Рудова делится в своем Instagram. В очередном ролике Наталья станцевала в ярком бикини, блеснув своими шикарными формами. Правда, поверх накинула халатик, но фанаты успели оценить фигуру актрисы.

Добавим, что кроме Решетовой и Рудовой, в Дубае встретили новогодние праздники Лолита, Яна Кошкина и другие звезды. Многие, как, например, Ольга Бузова и Дава, а также Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко, выбрали для новогодних каникул Мальдивы. Другие, в числе которых Мария Горбань, — веселятся на Бали.

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