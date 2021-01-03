«Умопомрачительная»: Волочкова в трусиках блеснула вертикальным шпагатом во дворе особняка

Анастасия Волочкова встречала Новый 2021 год в крохотном алом бикини. Артистка балета устроила пылкие танцы прямо на улице, чем немало удивила поклонников. Многие задались вопросом: не замерзла ли их любимица, отплясывая на морозном зимнем воздухе. Позже экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова в очередной раз порадовала верных почитателей традиционным вертикальным шпагатом. На этот раз экс-солистка Большого театра накинула пуховик. Также из одежды на звезде были трусики-шортики.

Анастасия показала, как богато украсила свой особняк. Он весь мерцал и переливался в огоньках. Примечательно, что дочка балерины Ариадна проводит январские каникулы с мачехой Еленой и своим отцом Игорем Вдовиным.

«Какое тонкое искусство», «Умопомрачительная, просто дива!!», «Чувственно», «Еще-еще!! Больше шпагатов», «С ума сойти, как хороша», «Ошалеть можно!!», «У вас замечательный особняк, весь сияет и переливается в огоньках», «Такой растяжке можно только позавидовать», «Умничка, просто трудяжка», — пишут подписчики на одной из фан-страничек артистки балета.

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