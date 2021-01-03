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«Снежная сказка»: дочка Волочковой проводит новогодние праздники с избранницей своего отца

Еще в прошлом году Ариадна переехала жить к папе.

«Снежная сказка»: дочка Волочковой проводит новогодние праздники с избранницей своего отца
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika

Пока Анастасия Волочкова встречала новый год в саду у  елки, ее дочь Ариадна отмечала праздник в компании отца и его избранницы. Еще в прошлом году стало известно, что бизнесмен Игорь Вдовин – бывший возлюбленный балерины – сделал предложение руки и сердце телеведущей Елене Николаевой. 34-летняя блондинка быстро нашла общий язык с дочкой Волочковой, которая еще прошлой весной переехала в дом отца и его избранницы. В своем Instagram Лена поделилась кадрами, на которых они с Ариадной гуляют по заснеженной Москве.

«Новым годом! Кто там заказывал больше снега?! Спасибо! Предлагаем сегодня москвичам Новый год снова. Снежная сказка», — написала Николаева.

Фанаты оценили снимок:

«Красотки! Классные! Само изящество!» — писали пользователи Сети.

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