«Снежная сказка»: дочка Волочковой проводит новогодние праздники с избранницей своего отца

Пока Анастасия Волочкова встречала новый год в саду у елки, ее дочь Ариадна отмечала праздник в компании отца и его избранницы. Еще в прошлом году стало известно, что бизнесмен Игорь Вдовин – бывший возлюбленный балерины – сделал предложение руки и сердце телеведущей Елене Николаевой. 34-летняя блондинка быстро нашла общий язык с дочкой Волочковой, которая еще прошлой весной переехала в дом отца и его избранницы. В своем Instagram Лена поделилась кадрами, на которых они с Ариадной гуляют по заснеженной Москве.
«Новым годом! Кто там заказывал больше снега?! Спасибо! Предлагаем сегодня москвичам Новый год снова. Снежная сказка», — написала Николаева.
Фанаты оценили снимок:
«Красотки! Классные! Само изящество!» — писали пользователи Сети.