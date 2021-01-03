«Уже совсем взрослая»: Лобода облачилась с дочкой в атласные платья для особого случая

Светлана Лобода не скрывает, что очень ценит семью. Обычно она работает до изнеможения, но в этом году певица смогла большую часть времени посвятить дочкам Евангелине и Тильде. Они все лето отдыхали в Греции. А осенью артистка отметила свой день рождения сначала в Дубае, а потом на Мальдивах. При этом она успевает давать концерты и по-прежнему подбирает новые образы для каждого появления на публике.

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Новы год Светлана отметила с родными. В соцсети 31 декабря она поделилась трогательным фото. Девушка облачилась в твидовое мини-платье молочного цвета. Она позировала у окна с в спальне с дочками. Малышки предстали в одинаковых пижамах. Артистка обнимала младшую наследницу, а Евангелина стояла на коленках с собачкой, которую держала на руках.

А вот новогоднюю ночь Лобода провела уже в розовом мини-платье на шнуровке из атласа. Она надела прозрачные туфли и украсила уши крупными сережками. Певица распустила волосы и сделала яркий макияж. Рядом с ней стояла Евангелина в пышном платье из голубого атласа. Они позировали у нарядной елки.

«Новогодние праздники — то самое время когда можно полностью раствориться в родных и близких, принадлежать только своей семье, купаться в их любви, наслаждаться нежностью детей. Ева уже совсем взрослая и очень самостоятельная. и конечно, какое платье надеть она решает сам», — пояснила звезда.

Поклонники были очарованы семейными кадрами. Многим не терпится увидеть лицо Тильды. Лобода прячет лицо двухлетней крохи. даже имя ее отца она хранит в тайне. «Красивенные какие», «Светик тростиночка», «Ева очень выросла», «Очень красивое платье и цвет платья», «Ну какие же вы красавицы», «У Евы очень красивое платье», — прокомментировали пост подписчики.

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