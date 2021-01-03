«Как я в роли Снегурочки?»: Волочкова оголила ножки в новогоднем костюме

Новый год Анастасия Волочкова встретила в весьма интересном наряде. Блондинка решила отсчитывать последние минуты старого года у уличной елки в одном бикини. Теперь же балерина примерила костюм Снегурочки, оголив стройные ножки. Она запечатлелась у новогодней елки с символом года – бычком, не забыв надеть пуанты. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Как я в роли Снегурочки? Желаю всем счастья, радости и любви! Как же я люблю эти новогодние дни!» — написала Волочкова.

Напомним, что в канун наступившего нового года Анастасия отдыхала на Мальдивах в компании своего возлюбленного. Лицо мужчины она по-прежнему скрывает от публики. Свадьбу с новоявленным женихом Волочкова планировала еще в прошлом году, в одну из красивых дат октября, но позже призналась, что торжество пришлось отменить из-за карантина.

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