Микелла Абрамова в трендовых джинсах и кожаной рубашке увиделась с Тиллем Линдеманном

Наследница Алсу и Яна Абрамова начала год с неожиданного общения с немецким музыкантом.

Алсу обычно не делится кадрами с отдыха. Однако в прошлом году она большую часть времени провела в особняке с мужем Яном Абрамовым и детьми. Артистка редко появлялась на публике и почти не выступала. Из-за пандемии коронавируса она предпочла обезопасить себя. Незадолго до Нового года певица с семьей приехала отдыхать в Дубай. Уже несколько недель она проводит время в теплой стране.

Ранее Алсу делилась трогательными кадрами, на которых позировала то с дочками Сафиной и Микеллой, то с сыном Рафаэлем. По всей видимости, даже на отдыхе младшая дочка певицы находит время для важных знакомств. Она уже решила пойти по стопам звездной мамы и не только выпустила несколько песен, но и участвовала в шоу «Голос. Дети». Накануне Микелла увиделась с немецким музыкантом Тиллем Линдеманном.

Девочка предстала в джинсах с высокой посадкой, которые в тренде в этом сезоне, а также кожаной рубашке. Немецкий музыкант позировал с ней в обнимку на фото.

«2021 начался неплохо», — призналась наследница звезды.

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