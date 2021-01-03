«Кормят вкусно, кстати»: сын Валерии показал палату в роддоме, где находятся его жена с дочкой

Первого января певица Валерии сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала бабушкой. У ее младшего сына Арсения Шульгина и жены Лианы на свет появилась дочка, которую назвали необычным именем Селин.

Сейчас и мама, и малышка чувствуют себя хорошо. Они находятся в роддоме, — к слову, одном из лучших в стране — роддоме ЦКБ Управления делами Президента РФ — и ближайшие несколько дней проведут под наблюдением врачей.

Вместе с ними и молодой отец. Арсений регулярно рассказывает в своем микроблоге новости из личной жизни, и на этот раз показал палату роддома, в которой находится его жена с дочкой.

«Прямое включение из больницы. У нас тут сейчас обед, смотрите, что у нас тут, вкусняшки всякие, Лианочка, — показал молодую мамочку Шульгин и добавил: — Мы здесь будем еще ближайшие несколько дней».

«Кормят вкусно тут, кстати», — подметил сын певицы.

Арсений, к слову, был рядом с женой от начала процесса до самого его окончания, поддерживая возлюбленную в сложные периоды. Певица Валерия, узнав об этом, растрогалась до слез.

больше по теме Первое семейное фото: сын Валерии показал новорожденную дочку Арсений и Лиана Шульгины стали родителями в первый день года.

Ранее невестка Валерии обнародовала метрику дочки. Малышка Селин родилась ростом 50 см и весом 3130 граммов.

Смотрите также