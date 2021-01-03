Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум стала гражданкой США

Дочь музыканта Леонида Агутина и певицы Анжелики Варум официально стала гражданкой США. В Instagram она похвасталась получением американского паспорта.

Надо отметить, что дочь музыканта уже давно живет в Америке. Много лет назад в эту страну перебрались родители Анжелики. Вскоре к ним приехала в гости внучка. В США ей понравилось, и она осталась жить в этой стране. Звездные родители девушки отмечали, что на родине им некогда из-за постоянных гастролей следить за ребенком. Да и климат России не подходил Лизе. Она часто болела. В Майами, где она теперь живет, как известно, круглогодичное лето.

Кстати, в США 21-летняя Елизавета выступает в составе группы Bruvvy band. Пока в Америка данный коллектив не сильно популярен. Но родители Елизаветы приезжали на ее концерт из России. Они верят, что наследница добьется признания в США.

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Заметим, что уже давно Елизавета встречается с американцем. Мужчину зовут Кайл Флинк. Пока он не знаком с Агутиным и Варум. Из-за пандемии они лишены возможности приехать в гости к дочери.

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