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«Мы уже на склоне»: муж Нюши запечатлел Симбу в тигрином костюме на ватрушке

Дочке артистки недавно исполнилось два года.

«Мы уже на склоне»: муж Нюши запечатлел Симбу в тигрином костюме на ватрушке
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

В 2017 года певица Нюша стала женой бизнесмена Игоря Сивова. Спустя год у пары родилась дочь, которой дали необычное имя – Симба. Несмотря на столь юный возраст, девочка с родителями уже покоряет новые вершины, снежные в том числе. Сразу после встречи нового года семья решила активно провести выходные и отправилась кататься на лыжах, а маленькая Симба – на ватрушке. Малышку нарядили в тигриный костюм. Снимком Игорь поделился в своем Instagram.

«Мы уже на склоне! Покоряем новые вершины ментально и фигурально!» — написал Сивов.

Фанаты отреагировали на снимок главы семейства.

«Вы крутые как всегда! Хорошо вам провести день! Прекрасное фото», — писали пользователи Сети.

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