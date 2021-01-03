«Мы с Анатолием»: певица Натали показала редкий кадр с одним из сыновей

Широкую популярность певица Натали приобрела еще в 90-е годы. Ее хит «Ветер с моря дул» до сих пор звучит на некоторых радиостанциях. Несколько лет назад артистка вновь заявила о себе, выступив в нескольких дуэтах, в числе которых был и тандем с Николаем Басковым. А осенью прошлого года записала клип на песню «Поехали на дачу». Поклонники восхищаются красотой блондинки. Напомним, что Натали – 46 лет.

Моментами личной жизни певица делится в своем Instagram. В первые дни Нового 2021 года она отправилась в оперу со средним сыном.

«Мы с Анатолием! Счастливые. После оперы «История Кая и Герды», — написала Натали.

Напомним, что артистка воспитывает троих сыновей. Старшему из которых Арсению в марте этого года исполнится 20 лет. Среднему Анатолию – 10, а младшему Евгению – три года.

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