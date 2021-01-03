Все удалось: Гагарина с трехлетней дочкой прогулялись по мальдивскому пляжу

Перед самым новым годом суд поставил точку в бракоразводном процессе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. После этого экс-супруг артистки решил, что их общая дочь Мия не сможет выезжать за границу без его согласия. Слова аргументировал тем, что трехлетняя девочка боится летать. Но Гагарина все-таки нашла выход из этой ситуации и улетела на Мальдивы на частном самолете вместе с детьми.

В своем микроблоге артистка показала, как они с Мией гуляют по белому мальдивскому песочку, наслаждаясь прекрасным видом океана. Дочку Полина нарядила в светлое платье с рюшами.

Напомним, что в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина прожила шесть лет. Летом прошлого года стало известно, что пара рассталась. Также у Полины есть сын от предыдущих отношений — Андрей.

Смотрите также: