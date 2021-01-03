«Учитесь, как надо»: Гагарина вместе с дочкой Исхакова с шиком отдыхает на фешенебельном курорте

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, бывший муж Полины Гагариной выступал против затеи своей экс-возлюбленной, решившей вывезти их общую дочку Мию на отдых за границу. Дмитрий Исхаков сетовал на то, что малышка очень боится длительных перелетов. Кроме того, модный фотограф не знал, в каком составе они полетят на курорт и будет ли их еще кто-то сопровождать. К слову, с собой певица взяла и старшего сына Андрея.

В Stories микроблога Полина Гагарина поделилась первыми снимками своего шикарного отдыха. Певица экономить на себе не привыкла. Она наслаждается каникулами на фешенебельном курорте. Экс-возлюбленная Дмитрия Исхакова с Мией прогулялась по пляжу, показав чистый песочек, омываемый волнами. При этом поп-дива сверкнула стройными ножками, похваставшись идеальной фигурой.

Позже Полина запечатлелась у бассейна, не скрывая своей довольной улыбки. Судя по всему, певица очень счастлива и пребывает в хорошем настроении. Ранее поп-дива публиковала снимок, который был сделан на борту самолета. В одном из фан-аккаунтов Полины Гагариной поклонники во всю обсуждают ее шикарный отдых. Многие из-за пандемии коронавируса могут певице только позавидовать.

«Супер, милашка!!», «Дорого-богато!!», «Одни билеты только в кругленькую сумму небось обошлись!!», «Учитесь, как надо отдыхать!!», «Наплевав на все и вся!! Какой еще коронавирус, когда такой шикарный отдых», «Полечка, вы уже успели загореть!!», «Это зависть, самая белая, честно!!», «Ой, как хорошо!! И с детишками», «Так и светитесь от счастья!!», «У вас там и бассейн есть?! Шикарно», «Такая молоденькая без макияжа!! Улыбашка», — пишут фолловеры.

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