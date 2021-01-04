Оделись в одном стиле: Тата Карапетян показала подросших детей от Игоря Булатова

Бизнесвумен сама растит наследников после того, как ее возлюбленный ушел к Виктории Лопыревой.

Как известно, Виктория Лопырева скрывала свой роман с бизнесменом. Девушка рассекретила свою беременность, но имя отца ребенка стало известно, когда папарацци подловили ее с мужчиной на побережье Майами. Им оказался Игорь Булатов. Ради новых отношений он ушел из семьи, оставив жену — Тату Карапетян.

Теперь девушка сама воспитывает детей от бизнесмена. Вся ее влиятельная семья отвернулась от Булатова. Тата ведет достаточно скромный образ жизни, не кичится богатством и изредка публикует семейные фото. Новый год она отметила в теплой стране. В соцсети бизнесвумен поделилась снимком, на котором запечатлелась с детьми от бывшего мужа. Двухлетняя дочка Амелия предстала в черном платье свободного кроя, а пятилетний сын Самвел в черном костюме с белой рубашкой. Карапетян оделась с ними в одном стиле. На ней был черно-белый костюм с зауженными брюками.

«Каждое мгновение — это новое начало. Волшебство не в году, а в дне, часе, минуте. С нетерпением ждите каждого нового дня и еще меньше — Нового года. P.S. жизнь — это не ожидание, надежда и желание. Речь идет о делании, бытии и становлении!» — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Многие одарили комплиментами ее и малышей. Примечательно, что Булатов и Лопырева тоже проводят время в Дубае. У них подрастает сын Марк Лео, которому скоро исполнится два года. Бизнесмен недавно получил высокую должность зампреда правительства республики Коми. Виктория тоже скоро приступит к работе в Москве. Она возглавит отраслевую Комиссию по развитию спортивной индустрии в Ассоциации Менеджеров.

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