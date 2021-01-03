Рудковская в приталенном мини-платье прокатилась на коньках с мужем и сыном

Одной из самых популярных блондинок российского шоу-бизнеса Яне Рудковской исполнилось 46 лет. С днем рождения ее поздравили многие звезды шоу-бизнеса и самые близкие.

Так, семилетний сын Саша опубликовал в своем Instagram видеоролик, на кадрах которого его звездная мама на коньках скользила по льду, держась за руки с мужем Евгением Плющенко. Для выхода на лед Яна выбрала приталенное черное мини-платье с пышной юбкой. Действие происходило после ледовой постановки Евгения Плющенко «Лебединое озеро».

Напомним, что в минувшем году Яна Рудковская снова испытала радость материнства. В их семье родился еще один сын, которого назвали Арсений. А выносила его суррогатная мать. Для Плющенко этот малыш стал третьим. Помимо Гном Гномыча у олимпийского чемпиона подрастает сын от первых отношений.

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