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«Малыша, ты приехала к папе в гости?»: экс-муж Арнтгольц показал подросшую дочку Марию

Наследница актрисы проводит январские каникулы в гостях у Ивана Жидкова.

«Малыша, ты приехала к папе в гости?»: экс-муж Арнтгольц показал подросшую дочку Марию
Иван Жидков с Татьяной Арнтгольц и детьми. Фото: Instagram.com/ivantsarevitch1

Иван Жидков как образцовый отец проводит новогодние каникулы с детьми: одиннадцатилетней дочкой Марией и трехлетним сыном Степаном. Первенца актеру подарила его бывшая жена Татьяна Арнтгольц. Младший ребенок у Ивана появился в отношениях с моделью Лилией Соловьевой, с которой актер также успел расстаться. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Татьяна Арнтгольц готовится подарить малыша Марку Богатыреву. Супруги недавно тайно поженились. О том, что актриса ушла в мини-декретный отпуск рассказал соведущий Татьяны Арнтгольц в программе «Жди меня» Александр Лазарев-младший.

В Stories микроблога Иван Жидков поделился свежими кадрами, дав понять, что к нему в гости приехала дочка Маша. Девочка прекрасно ладит с отцом и своим братиком Степой.

«Малыша, ты приехала к папе в гости?!» — спросил у дочки Иван Жидков.

«Ох, ну я погряз в детишах», — пожаловался поклонникам актер.

«Ребята, а что вы такие веселые с утра?!» — с юмором поинтересовался Иван, глядя, как его дочка с хмурым видом поедает свой завтрак, а сын Степа смотрит мультики.

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