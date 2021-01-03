Сын и внучка Михалкова презентовали режиссеру рекламный плакат фильма «Я шагаю по Москве»

Актер был на седьмом небе от счастья от такого неожиданного презента.

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в Instagram разместила фото своего крайне довольного мужа. Он получил в подарок от родных на Новый год раритетный рекламный плакат фильма «Я шагаю по Москве». Видно, что режиссер был на седьмом небе от счастья.

«В новогоднюю ночь приятно дарить и получать подарки и знаки внимания. Раритетный рекламный плакат Никиты Михалкова, один из первых, выпущенных в 1964 году. Тираж 40000. Нашли Артем и Наташа!» Татьяна Михалкова

«Какой приятный подарок от любящих детей», «Такой подарок дорогого стоит», «Браво Артему и Наташе. Порадовали нашего любимого режиссера», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что в картине «Я шагаю по Москве» Никита Михалков сыграл главную роль. Это была его первая большая роль в кино. После этого начался, по сути, его путь к славе. Отметим, что на момент съемок Никите Михалкову было всего 18 лет.

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