Загородный отдых: Шубская и Овечкин устроили застолье с песнями и танцами

Знаменитый хоккеист решил устроить родным и друзьям отдых на природе. Они приехали в заснеженный поселок, где сначала погуляли, а потом отправились греться в дом.

Александр Овечкин счастлив в браке с младшей дочкой Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Влюбленные вместе уже четыре года и воспитывают двоих детей: двухлетнего Сергея и Илью, ему семь месяцев. Минувшим летом супруги приехали в Россию, чтобы познакомить малыша с родственниками и побыть с близкими. В итоге влюбленные задержались на своей родине и даже Новый год отметили в Москве.

Еще недавно Овечкин скрывал лицо младшего наследника, но накануне праздников пара показала малыша поклонникам. Многие отметили, что мальчик очень похож на своего отца. А старшего сына спортсмен уже поставил на коньки.

Сидеть дома в новогодние каникулы пара не стала. Александр вывез семью на загородный отдых. Сначала они погуляли по заснеженным улицам. Компанию супругам составили сестры Шубской Анна и Мария Нахапетовы, а также их дети. Они играли с сыновьями Овечкина, катали Сережу на санках.

А вот вечером все собрались в доме. Сначала они попробовали копченое мясо, а потом гости собрались за большим столом, где устроили пир.

Анастасия была облачена в соболиную шубу и шарф Louis Vuitton. Потом она сняла теплые вещи и стала не только петь с другими гостями, но и танцевать.

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