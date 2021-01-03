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«Веселое воскресенье»: Орбакайте запечатлела восьмилетнюю внучку Пугачевой в свитшоте оверсайз

Клавдия растет очень смышленой и вдумчивой девочкой — она учит испанский язык и увлекается балетом.

«Веселое воскресенье»: Орбакайте запечатлела восьмилетнюю внучку Пугачевой в свитшоте оверсайз
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева – трижды бабушка. У нее есть два взрослых внука – Никита и Дэни и внучка Клавдия, которой только восемь лет. Девочку старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте родила от бизнесмена Михаила Земцова. Все основное время семья живет в США, где девочка в прошлом году записала свою первую песню.

В своем микроблоге 49-летняя Кристина опубликовала снимок Клавдии, на котором она позировала в свитшоте с логотипом популярной соцсети TikTok.

Клавдия Земцова
Клавдия Земцова. Скриншот: instagram.com/orbakaite_k

«Веселое воскресенье», — написала на английском языке Орбакайте.

Напомним, на днях Кристина выпустила свежий трек «Новый год ComeOn», а вместе с ним вышел и клип. В главной роли там снялся Гоша Куценко.

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