«Веселое воскресенье»: Орбакайте запечатлела восьмилетнюю внучку Пугачевой в свитшоте оверсайз

Клавдия растет очень смышленой и вдумчивой девочкой — она учит испанский язык и увлекается балетом.

Алла Пугачева – трижды бабушка. У нее есть два взрослых внука – Никита и Дэни и внучка Клавдия, которой только восемь лет. Девочку старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте родила от бизнесмена Михаила Земцова. Все основное время семья живет в США, где девочка в прошлом году записала свою первую песню.

В своем микроблоге 49-летняя Кристина опубликовала снимок Клавдии, на котором она позировала в свитшоте с логотипом популярной соцсети TikTok.

«Веселое воскресенье», — написала на английском языке Орбакайте.

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Напомним, на днях Кристина выпустила свежий трек «Новый год ComeOn», а вместе с ним вышел и клип. В главной роли там снялся Гоша Куценко.

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