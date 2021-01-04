«Резко сдал»: вид постаревшего 58-летнего Сергея Жигунова привел в шок его поклонников

Актер Сергей Жигунов, которому исполнилось 58 лет, в Instagram разместил кадр, на котором он находится в больнице в Крыму. Надо признать, что актер сильно сдал за последнее время. Впрочем, удивляться этому не стоит. Последние несколько недель «гардемарин» сражался с коронавирусом и смог победить опасное заболевание. Позже его выписали из больницы.

«Спасибо всем за поздравления. Все будет хорошо. Кстати, по ОТР сегодня «Три мушкетера».

Сергей Жигунов

«Резко сдал», «От прежнего гардемарина остались только глаза», «Скорее выздоравливайте. Видно, что болезнь вас серьезно подкосила», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Жигунов и его возлюбленная журналистка Виктория Ворожбит на протяжении нескольких месяцев жили уединенно в Крыму. Однако они все-таки где-то умудрились подхватить коронавирус. Ворожбит рассказывала, что болезнь протекала непросто. По ее словам, легкие у нее были готовы выпрыгнуть наружу.

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