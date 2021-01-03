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«Как быстро летит время»: Федорова позировала с подросшими сыном и дочкой у новогодней елки

Модель рассказала о существующей семейной традиции.

«Как быстро летит время»: Федорова позировала с подросшими сыном и дочкой у новогодней елки
Оксана Федорова. Фото: Globallookpress.com

Оксана Федорова поделилась в Instagram редким семейным снимком. Модель позировала вместе с мужем Андреем Бородиным и подросшими детьми. При этом позже в беседе с поклонниками светская львица рассказала о существующей в их семье зимней традиции. Как выяснилось, вот уже восемь лет они наряжают елочку, которую им подарили по случаю рождения первенца. Этот подарок Оксана бережно хранит на протяжении долгих лет.

Модель Оксана Федорова
Модель поделилась редким снимком, показав повзрослевших сына и дочь. Фото: Instagram.com/fedorovaoksana

Дети Оксаны — погодки. Первенцу модели сыну Федору уже исполнилось восемь лет, а дочке Елизавете — семь. Малыши неразлучны, они вместе играют, ходят на прогулки и смотрят детские передачи по ТВ. Свои уикенды Федорова посвящает исключительно семье. А вечерами звездная мамочка отключает мобильный, чтобы не отвлекаться на посторонние звонки.

Модель Оксана Федорова
Оксана Федорова призналась, что до сих пор наряжает дома елку, которую их семье подарили по случаю рождения первенца — сына Федора. Фото: Instagram.com/fedorovaoksana

«Как быстро летит время. Совсем еще недавно отмечали годик Федору, и в честь дня рождения (нам. — Прим. ред.) подарили елку, которую мы традиционно наряжаем каждый год вот уже 8 лет. Еще жива и красива, правда игрушек немножко побили. Не можем расстаться с ней. А вы легко расстаетесь с вещами?!» — обратилась к поклонникам модель.

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