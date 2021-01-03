«Как быстро летит время»: Федорова позировала с подросшими сыном и дочкой у новогодней елки

Оксана Федорова поделилась в Instagram редким семейным снимком. Модель позировала вместе с мужем Андреем Бородиным и подросшими детьми. При этом позже в беседе с поклонниками светская львица рассказала о существующей в их семье зимней традиции. Как выяснилось, вот уже восемь лет они наряжают елочку, которую им подарили по случаю рождения первенца. Этот подарок Оксана бережно хранит на протяжении долгих лет.

Дети Оксаны — погодки. Первенцу модели сыну Федору уже исполнилось восемь лет, а дочке Елизавете — семь. Малыши неразлучны, они вместе играют, ходят на прогулки и смотрят детские передачи по ТВ. Свои уикенды Федорова посвящает исключительно семье. А вечерами звездная мамочка отключает мобильный, чтобы не отвлекаться на посторонние звонки.

«Как быстро летит время. Совсем еще недавно отмечали годик Федору, и в честь дня рождения (нам. — Прим. ред.) подарили елку, которую мы традиционно наряжаем каждый год вот уже 8 лет. Еще жива и красива, правда игрушек немножко побили. Не можем расстаться с ней. А вы легко расстаетесь с вещами?!» — обратилась к поклонникам модель.

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